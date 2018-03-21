Нацбанк определил системные банки страны

Национальный банк Украины определил банки, банкротство или ненадлежащее функционирование которых может создать системные риски для финансовой системы страны, так называемые "системные" банки. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как сообщается, в список на 2018 год вошли три самых крупных государственных банка Украины: ПАО КБ "ПриватБанк", ПАО "Укрэксимбанк" и ПАО "Ощадбанк".

Такое решение принято постановлением правления центрального банка № 161-рш от 20 марта 2018 года. Указанные банки имели статус системно важных в течение последних двух лет.

К системно важным банкам Национальный банк может применять усиленные пруденциальные требования, в частности повышенные нормативы ликвидности и капитала. Это соответствует общепринятой мировой практике. Также статус системно важного определяет особый режим надзора за банком.

Порядок определения системно важных банков осуществляется на основании положения, утвержденного постановлением правления НБУ от 25 декабря 2014 №863.

Напомним, Национальный банк планирует ввести новые нормативы ликвидности банковской системы.