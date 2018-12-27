Порошенко заплатит в бюджет почти 60 млн гривен налогов

Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина/Виталий Носач)

Часть средств, полученных от Rothschild Trust, будет направлена на благотворительность

Трастовый управляющий Rothschild Trust (Schweiz) рассмотрел результаты многолетней деятельности по управлению корпорацией "Рошен" и впервые за три года принял решение перечислить Петру Порошенко долю прибыли (дивиденды). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Администрации президента (АП).

Как отмечается, это решение было принято согласно трастовому договору, который был заключен в 2016 году и лишил Порошенко какого-либо права на участие в управлении "Рошеном".

"Договор - первый и пока единственный в Украине случай использования международного опыта передачи компании в доверительную собственность. Его цель - отделение бизнеса от политики с соблюдением лучших мировых стандартов", - отметили в АП.

Сведения о полученной сумме, которая в пересчете на национальную валюту составляет 556 742 460 гривен, Порошенко подал в Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления. По информации АП, в установленный действующим законодательством срок Порошенко уплатит в бюджет почти шестьдесят миллионов гривен налогов, из них военный сбор составит около восьми миллионов гривен.

В целом, по данным пресс-службы, Порошенко более трех лет не получал дивидендов от предприятий, конечным бенефициаром которых он является. Дивиденды, которые поступают теперь за три года, Порошенко направляет на прозрачную с финансовой точки зрения популяризацию развития государственности, идей евроатлантической интеграции, поддержку создания Единой Поместной Православной Церкви, развития украинского языка, заявили в пресс-службе.

"На политрекламу Порошенко также тратит собственные средства, - в отличие от многих других политиков, которые оплачивают ролики и борды за счет бюджета или вообще не могут объяснить источников поступления денег", - сообщили в АП.

Часть средств, полученных от Rothschild Trust (Schweiz), будет направлено на благотворительность. АП сообщает, что общая сумма расходов Порошенко (от Фонда Порошенко и от предприятий, владельцем которых он является) на социальную благотворительность и укрепление обороноспособности страны за период с 2014 по 2018 включительно превысила один миллиард 200 миллионов гривен.

Из них на армию - больше, чем полмиллиарда. Среди получателей средств на условиях соучастия с другими меценатами - детская больница "Охматдет", Институт сердца, Центр детской кардиологии и хирургии, Национальный институт рака, Театр на Подоле и много других проектов, сообщили в пресс-службе.

Кроме того, по информации АП, за 2014-18 годы в бюджеты разных уровней "Рошен" заплатил восемь миллиардов двести миллионов гривен налогов, сборов, единого социального взноса и таможенных платежей.

Как известно, Порошенко передал "Рошен" в доверительную собственность Rothschild после того, как компания по объективным причинам не смогла найти покупателя. Как сообщал управляющий директор банковского дома Rothschild, переговоры о продаже "Рошена" компания вела с широким кругом покупателей. Однако продажа стала невозможной из-за войны. Тогда решением стала передача в доверительную собственность.

Липецкую фабрику "Рошен" закрыли в начале прошлого года. "Слухи о том, будто она работает, является классическим фейком, то есть абсолютно недостоверной информации", - рассказали в АП.

"Продажа в прошлом месяце машино- и судостроительной компании "Кузница на Рыбацкой" так же следует рассматривать как исполнение обещания продать бизнес-активы", - добавили в пресс-службе.