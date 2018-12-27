Порошенко заплатить до бюджету майже 60 млн гривень податків

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна/Віталій Носач)

Частину коштів, отриманих від Rothschild Trust, буде направлено на благодійність

Трастовий управитель Rothschild Trust (Schweiz) розглянув результати кількарічної діяльності з управління корпорацією "Рошен" і вперше за три роки прийняв рішення перерахувати Петру Порошенку частку прибутку (дивіденди). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Адміністрації президента (АП).

Як зазначається, це рішення було ухвалене згідно до трастового договору, який був укладений в 2016 році і позбавив Порошенка будь-якого права на участь в управлінні "Рошеном".

"Договір - перший і поки що єдиний в Україні випадок використання міжнародного досвіду передачі компанії у довірчу власність. Його мета - відокремлення бізнесу від політики з дотриманням найкращих світових стандартів", - зазначили в АП.

Відомості про отриману суму, яка в перерахунку на національну валюту становить 556 742 460 гривень, Порошенко подав до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. За інформацією АП, у встановлений чинним законодавством строк Порошенко сплатить до бюджету майже шістдесят мільйонів гривень податків, із них військовий збір становитиме близько восьми мільйонів гривень.

В цілому, за даними прес-служби, Порошенко понад три роки не отримував дивідендів від підприємств, кінцевим бенефіціаром яких він є. Дивіденди, які надходять тепер за три роки, Петро Порошенко спрямовує на прозору з фінансової точки зору популяризацію розбудови державності, ідей євроатлантичної інтеграції, підтримку створення Єдиної Помісної Православної Церкви, розвитку української мови, заявили у прес-службі.

"На політрекламу Порошенко також витрачає власні кошти, - на відміну від багатьох інших політиків, які оплачують ролики та борди за рахунок бюджету або й взагалі не можуть пояснити джерел надходження грошей", - повідомили в АП.

Частину коштів, отриманих від Rothschild Trust (Schweiz), буде направлено на благодійність. АП повідомляє, що загальна сума витрат Порошенка (від Фонду Порошенка та від підприємств, власником яких він є) на соціальну благодійність та зміцнення обороноздатності країни за період з 2014 по 2018 включно перевищила один мільярд 200 мільйонів гривень.

Із них на армію - більше, ніж півмільярда. Серед отримувачів коштів на умовах співучасті з іншими меценатами - дитяча лікарня "Охматдит", Інститут серця, Центр дитячої кардіології та хірургії, Національний інститут раку, Театр на Подолі та багато інших проектів, повідомили у прес-службі.

Крім того, за інформацією АП, за 2014-18 роки в бюджети різних рівнів "Рошен" сплатив вісім мільярдів двісті мільйонів гривень податків, зборів, єдиного соціального внеску та митних платежів.

Як відомо, Порошенко передав "Рошен" у довірчу власність Rothschild після того, як компанія з об’єктивних причин не змогла знайти покупця. Як повідомляв керуючий директор банківського будинку Rothschild, переговори про продаж "Рошену" компанія вела з широким колом покупців. Однак продаж став неможливим через війну. Тоді рішенням стала передача у довірчу власність.

Липецьку фабрику "Рошен" закрито на початку минулого року. "Чутки про те, ніби вона працює, є класичним фейком, тобто абсолютно недостовірною інформацією", - розповіли в АП.

"Продаж минулого місяця машино- та суднобудівної компанії "Кузня на Рибальському" так само слід розглядати як виконання обіцянки продати бізнес-активи", - додали у прес-службі.