Порошенко записал еще одно видеообращение

Президент Украины Петр Порошенко записал новое видеообращение к Владимиру Зеленскому, призвав прийти на дебаты. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Петра Порошенко.

Президент отметил, что дебаты являются нормальной политической традицией.

"Владимир Александрович, снова должен общаться с Вами через объектив. Не бойтесь, дебаты это не страшно. Это нормальная политическая традиция. За свою жизнь я не раз принимал вызовы", - сказал Порошенко.

Петр Порошенко призвал Владимира Зеленского прийти на дебаты.

"Не ищите причин и не ставьте условий, и никем не прикрывайтесь. Это не красиво. Будьте мужиком – приходите на дебаты. Стадион так стадион", - резюмировал он.

Напомним, ранее сообщалось, что дебаты Владимира Зеленского и Петра Порошенко должны произойти перед вторым туром президентских выборов 2019. Как ожидается, повторное голосование состоится 21 апреля.

О необходимости провести дебаты кандидатов первым заявил Петр Порошенко. Действующий глава государства вспомнил про этот формат диалога сразу же после объявления результатов экзит-поллов 31 марта.