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Порошенко про заморожування війни в Україні: мє бути повна депутінізація Європи та світу

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Вівторок 25 квітня 2023 21:35
Порошенко про заморожування війни в Україні: мє бути повна депутінізація Європи та світу Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Сергей Новиков

Заморожування війни в Україні не зупинить Володимира Путіна. Він виграє час і поставить нову мету, з цього приводу ні в кого не повинно бути ілюзій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пʼятого президента Петра Порошенка під час Європейського економічного конгресу в Катовіце.

Своєю чергою, президент Польщі у 1995-2005 роках Олександр Квасьневський додав, що заморожування війни категорично неприйнятне ні для України, ні для світу. Тому ключове значення матиме позиція об’єднаного світу, який пообіцяв Україні підтримку у сфері боєприпасів, ракетних систем і систем оборони.

"Захід повинен дотримати свого слова і Україна має отримати ці поставки, тому що вона готує свій наступ, і ми повинні їй допомогти. Тому що це буде ще один вияв солідарності з українським народом", - наголосив екс-президент Польщі.

Порошенко про заморожування війни в Україні: мє бути повна депутінізація Європи та світу

На запитання, коли закінчиться війна в Україні, Порошенко заявив: необхідна повна депутінізація Заходу, подальші жорсткі санкції проти росії і передача путіна та інших російських військових злочинців до міжнародного трибуналу.

"Депутінізація має відбутися на континенті, у Німеччині, Франції, а також у Польщі, тому що всі мають розуміти, що Путін не знає іншої мови, крім мови сили. Ми допоможемо Європі в депутінізації, за це ми боремося у цій війні", - наголошує Порошенко.

Квасневський додав - закінченням війни має бути мир на умовах, які визначить Україна. "Якими б не були переговори, основна, провідна роль у вибудовуванні цього плану повинна залишитися в України. Ми маємо її підтримувати", - резюмував колишній президент Польщі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що за добу, 25 квітня, українські військові відбили 36 ворожих атак і знищили станцію радіолокацій окупантів.

Також ми писали, що прикордонники відбили дві спроби наступу росіян у районі Бахмута.

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