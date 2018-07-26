Порошенко замінить 2 глав ОДА найближчим часом, - джерело

Старт виборчої компанії обіцяє кадрові ротації на місцях

Президент Петро Порошенко найближчим часом планує замінити як мінімум двох глав обласних держадміністрацій. Про це сказано в матеріалі РБК-Україна "На низькому старті: як у команді Петра Порошенка готуються до президентських виборів".

Зокрема, джерело агентства зазначає, що старт виборчої компанії обіцяє кадрові ротації на місцях.

"Зі стартом виборчої кампанії напевно не обійдеться без кадрових ротацій на місцях. Найближчим часом президент планує замінити як мінімум двох глав обласних державних адміністрацій, запевняє джерело", - сказано в матеріалі.

Нагадаємо, як підтвердив РБК-Україна один із соратників Порошенко, його команда вже починає виборчу кампанію, а питання участі нинішнього президента у виборах - вирішено. Порошенко, як стверджує один зі співрозмовників, заявить про намір балотуватися в президенти на старті виборчих перегонів - не раніше Дня незалежності, після 24 серпня.

У квітні президент на Міжнародному форумі в Києві запропонував законодавчо обмежити втручання Росії в українські вибори.