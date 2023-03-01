Порошенко закликав західних партнерів не розраховувати на зміни в Росії, а допомогти Україні

Він закликав західних партнерів не довіряти Путіну, який є фахівцем із дезінформації, і зосередитися на підтримці української перемоги.

"Не довіряйте путіну. Путін - офіцер КДБ, і його професія - випускати фейкові новини, порушувати вашу здатність отримувати інформацію та поширювати дезінформацію. Не вірте Путіну. Його фах - розповсюдження фейків. Пункт другий, будь ласка, не бійтеся Путіна, тому що ми, українці, протягом дев’яти років демонструємо світові, що ми можемо зупинити Путіна і ми можемо викинути його з української землі так само, як ми зробили це у 2014 році, коли звільнили Маріуполь, Северодонецьк, Лисичанськ, Слов’янськ, Краматорськ і багато інших міст", - заявив Порошенко.

Він також заявив, що нам потрібна зброя, посилення санкцій проти РФ, справедливість і правосуддя, фінансова допомога й членство України в НАТО.

"Не існує жодної іншої форми гарантії безпеки, крім НАТО. Я знаю, що Польща це знає, і я абсолютно розраховую на те, що Польща поширить це повідомлення. Я розраховую, що на Вільнюському саміті НАТО цього року в липні Україна може мати надію отримати запрошення до НАТО", - резюмував Порошенко.