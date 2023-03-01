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Порошенко призвал западных партнеров не рассчитывать на изменения в России, а помочь Украине

Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Юлия Бойко

Пятый президент Петр Порошенко заявил, что российское общество отравлено путинской пропагандой, поэтому не стоит рассчитывать на политические изменения внутри России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в интервью TVN24.

Он призвал западных партнеров не доверять Путину, который является специалистом по дезинформации, и сосредоточиться на поддержке украинской победы.

"Не доверяйте путину. Путин - офицер КГБ, и его профессия - выпускать фейковые новости, нарушать вашу способность получать информацию и распространять дезинформацию. Не верьте Путину. Его профессия - распространение фейков. Пункт второй, пожалуйста, не бойтесь Путина, потому что мы, украинцы, в течение девяти лет демонстрируем миру, что мы можем остановить Путина и мы можем выбросить его с украинской земли так же, как мы сделали это в 2014 году, когда уволили Мариуполь, Северодонецк, Лисичанск, Славянск, Краматорск и многое других городов", - заявил Порошенко.

Он также заявил, что нам нужно оружие, усиление санкций против РФ, справедливость и правосудие, финансовая помощь и членство Украины в НАТО.

"Не существует никакой другой формы гарантии безопасности, кроме НАТО. Я знаю, что Польша это знает, и я абсолютно рассчитываю на то, что Польша распространит - это сообщение. Я рассчитываю, что на Вильнюсском саммите НАТО в июле этого года Украина может надеяться получить приглашение в НАТО", - резюмировал Порошенко.

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Петр Порошенко