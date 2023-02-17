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Порошенко закликав Захід "вбити" російську економіку: "допоможе виграти війну"

Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

П'ятий президент Петро Порошенко закликав західних партнерів запровадити проти Росії такі санкції, які остаточно підірвуть її економіку і зруйнують основу путінського режиму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка в колонці для Newsweek.

"Формула перемоги України проста: поставки зброї, економічні санкції проти Росії, допомога у зміцненні стійкості України, депутінізація Росії та вступ України до Європейського Союзу і НАТО", - написав Порошенко.

На його думку, нові обмеження на російську нафту та нафтопродукти, впроваджені відповідно у грудні та лютому, стартували настільки вдало, що повернули з минулого образи Росії як іржавої "бензоколонки Європи" та "Верхньої Вольти з ракетами".

На тлі обвалу нафтогазових доходів, дефіцит федерального бюджету РФ у січні склав майже $25 млрд. Подібного не траплялося з 1998 року - символічного року економічної катастрофи для Росії. Цю позитивну тенденцію треба закріпити", - вважає Порошенко.

Він також закликає припинити перевезення російської нафти танкерами тіньового флоту, а також обмежити постачання скрапленого газу з Росії.

"Наполягаю на закритті доступу до Суецького каналу для російських вантажів. Чим довший маршрут росіян до китайців та індійців, тим більші транспортні витрати, тим більші втрати Росії, тим менше загине українців", - наголошує Порошенко.

За його словами, доцільним є також закриття південної гілки нафтопроводу "Дружба". Якщо всі ці пропозиції будуть реалізовані у найближчих пакетах санкцій Євросоюзу, вже до кінця третього кварталу 2023 року повністю вичерпається ліквідна частина російських золотовалютних резервів.

"Це вб’є російський імпорт, а значить вб’є економіку. Інфляція та різке падіння рівня життя вдарить по соціальній основі влади Путіна. Без Путіна світ точно стане кращим. Позбавте Путіна грошей, допоможіть нам зброєю, додайте санкцій з пекла, депутінізуйте Росію і привітайте Україну і в ЄС, і в НАТО. Тільки усі складові цієї формули перемоги разом гарантують сталу безпеку європейському континенту та усьому світу", - резюмував політик.

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Петро ПорошенкоРосійська Федерація