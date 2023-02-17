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Порошенко призвал Запад "убить" российскую экономику: "поможет выиграть войну"

Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

Пятый президент Петр Порошенко призвал западных партнеров ввести против России такие санкции, которые окончательно подорвут ее экономику и разрушат основу путинского режима.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в колонке для Newsweek.

"Формула победы Украины проста: поставки оружия, экономические санкции против России, помощь в укреплении устойчивости Украины, депутинизация России и вступление Украины в Европейский Союз и НАТО", - написал Порошенко.

По его мнению, новые ограничения на российскую нефть и нефтепродукты, внедренные соответственно в декабре и феврале, стартовали настолько удачно, что вернули из прошлого образы России как ржавой "бензоколонки Европы" и "Верхней Вольты с ракетами".

На фоне обрушения нефтегазовых доходов дефицит федерального бюджета РФ в январе составил почти $25 млрд. Подобного не случалось с 1998 года - символического года экономической катастрофы для России. Эту положительную тенденцию нужно закрепить", - считает Порошенко.

Он также призывает прекратить перевозку российской нефти танкерами теневого флота, а также ограничить поставки сжиженного газа из России.

"Настаиваю на закрытии доступа к Суэцкому каналу для российских грузов. Чем длиннее маршрут россиян к китайцам и индийцам, тем больше транспортные расходы, тем больше потери России, тем меньше погибнет украинцев", - отмечает Порошенко.

По его словам, целесообразно также закрытие южной ветви нефтепровода "Дружба". Если все эти предложения будут реализованы в ближайших пакетах санкций Евросоюза, уже к концу третьего квартала 2023 полностью иссякнет ликвидная часть российских золотовалютных резервов.

"Это убьет российский импорт, а значит убьет экономику. Инфляция и резкое падение уровня жизни ударит по социальной основе власти Путина. Без Путина мир точно станет лучше. Лишите Путина денег, помогите нам оружием, добавьте санкций из ада, депутинизируйте Россию" и поздравьте Украину и в ЕС, и в НАТО. Только все составляющие этой формулы победы вместе обеспечивают устойчивую безопасность европейскому континенту и всему миру", - резюмировал политик.

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Петр ПорошенкоРоссийская Федерация