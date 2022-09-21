Порошенко закликав виключити Росію з Радбезу ООН

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка під час виступу з трибуни Верховної ради.

"Сьогодні, у день Другої пречистої та Міжнародний день миру, маніяк-диктатор виголосив своє "блеяння". Що змусило його це зробити? Єдність і мужність українського народу. Мужність і героїзм Збройних сил України. Світова коаліція на підтримку України, яка демонструється нашими партнерами. І безпорадність збройних сил РФ", - заявив Порошенко.

Він також закликав західних союзників дати Україні ще більше зброї та фінансової допомоги, а також посилити санкції проти росії.

"ООН - вилучіть росію з Ради Безпеки. НАТО - прийміть Україну в члени НАТО, дайте План дій щодо членства", - додав Порошенко.