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Порошенко закликав до повного ембарго російського експорту

Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Сергей Новиков

Пʼятий президент Петро Порошенко закликав захід до повного торговельного ембарго проти Росії. За його словами, Володимир Путін спрямовує зароблені від експорту кошти на ракети та бомби, що вбивають українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка в ефірі британського Sky News.

"Росія отримує від експорту енергії понад 900 млн доларів в день. Тобто майже всі гроші, що західні країни сплачують за енергоносії, Путін витрачає на бомби і ракети проти українців", - заявив Порошенко.

За його словами, Путін воює не із ЗСУ, а з українськими жінками і дітьми. І врешті решт з усім демократичним світом, проти свободи і демократії.

"Ті, хто закликає до компромісу на основі капітуляції України, роблять велику помилку. Україна бореться за вас усіх, за европейську свободу і демократію. Єдиний спосіб зупинити війну - надати більше зброї Україні. Тому що це швидше принесе мир. Надати нам повне членство в НАТО, бо Європейський Союз надав нам статус кандидата. Створити новий "план Маршалла" для України і впровадити нові санкції та ембарго, що обмежить фінансування війни. Чим оперативніше ми зробимо це, тим швидше буде мир", - наголосив Порошенко.

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Петро ПорошенкоРосійська Федерація