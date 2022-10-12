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Порошенко призвал к полному эмбарго российского экспорта

Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Сергей Новиков

Пятый президент Петр Порошенко призвал мероприятие к полному торговому эмбарго против России. По его словам, Владимир Путин направляет заработанные от экспорта средства на убивающие украинцев ракеты и бомбы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в эфире британского Sky News.

"Россия получает от экспорта энергии более 900 млн долларов в день. То есть почти все деньги, которые западные страны платят за энергоносители, Путин тратит на бомбы и ракеты против украинцев", - заявил Порошенко.

По его словам, Путин сражается не с ВСУ, а с украинскими женщинами и детьми. И, наконец, со всем демократическим миром, против свободы и демократии.

"Те, кто призывает к компромиссу на основе капитуляции Украины, совершают большую ошибку. Украина борется за вас всех, за европейскую свободу и демократию. Единственный способ остановить войну - предоставить больше оружия Украине. Потому что это скорее принесет мир. Предоставить нам полное членство в НАТО, потому что Европейский Союз предоставил нам статус кандидата. Создать новый "план Маршалла" для Украины и внедрить новые санкции и эмбарго, что ограничит финансирование войны. Чем оперативнее мы сделаем это, тем быстрее будет мир", - подчеркнул Порошенко.

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Петр ПорошенкоРоссийская Федерация