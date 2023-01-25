Порошенко закликав партнерів після танків дати Україні реактивні винищувачі

"Постачання танків покращить ситуацію, безумовно, це залежить від кількості танків, тому що буде це танкова рота або кілька танкових бригад - різні речі. Але якщо ви говорите про зміну гри, то якби постачання відбувалося півроку тому, коли росія була слабшою, безперечно, разом із БТР, разом із ППО, це змінило б ситуацію. Зараз Росія забезпечила мобілізацію, перекинула на передову значну кількість військ і танків", - заявив Порошенко.

На його думку, треба негайно запускати програми підготовки українських пілотів і готуватися до доставки їх в Україну. Реактивні винищувачі захистять Україну і зупинять російське панування в українському повітрі.

Він також переконаний, що Україна повинна отримати повноправне членство в НАТО. Попри те, що перемога у війні сьогодні залишається пріоритетом для України, вступ до НАТО є важливим.

"Кожного громадянина НАТО та Європейського Союзу зараз захищає не стільки 5 стаття НАТО, скільки Збройні Сили України під синьо-жовтим прапором", - наголосив Порошенко.