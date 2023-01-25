RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Порошенко призвал партнеров после танков дать Украине реактивные истребители

Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Юлия Бойко

Пятый президент Петр Порошенко заявил, что решение западных партнеров предоставить Украине танки очень важно, но ВСУ нужны также реактивные истребители. Уже сейчас союзники должны приступить к подготовке украинских пилотов, чтобы они как можно скорее могли освоить натовские самолеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в эфире Euronews.

"Снабжение танков улучшит ситуацию, безусловно, это зависит от количества танков, потому что будет это танковая рота или несколько танковых бригад - разные вещи. Но если вы говорите об изменении игры, то если бы поставки происходили полгода назад, когда россия была слабее, бесспорно, вместе с БТР, вместе с ПВО это изменило бы ситуацию. Сейчас Россия обеспечила мобилизацию, перебросила на передовое значительное количество войск и танков", - заявил Порошенко.

По его мнению, нужно немедленно запускать программы подготовки украинских пилотов и готовиться к доставке их в Украину. Реактивные истребители защитят Украину и остановят российское владычество в украинском воздухе.

Он также уверен, что Украина должна получить полноправное членство в НАТО. Несмотря на то, что победа в войне сегодня остается приоритетом для Украины, вступление в НАТО важно.

"Каждого гражданина НАТО и Европейского Союза сейчас защищает не столько 5 статья НАТО, сколько вооруженные силы Украины под сине-желтым флагом", - подчеркнул Порошенко.

Напомним, ранее правительство Германии приняло долгожданное решение, официально объявив о передаче Украине своих танков Leopard 2 и разрешив другим странам их реэкспорт.

Как стало известно, первые Leopard появятся в Украине уже через три месяца. Что касается количества, то первым шагом Берлина будет командировка 14 танков, а в коалиции со странами украинские бойцы могут получить от союзников на вооружение около 80 этих боевых машин.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Петр Порошенко