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Порошенко закликав Німеччину збільшити постачання зброї для України

Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Сергей Новиков

Пʼятий президент Петро Порошенко закликав Німеччину збільшити постачання зброї для України. Озброєння ЗСУ - це і є найкоротший шлях до миру, бо агресор розуміє лише мову сили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка в ефірі Deutsche Welle.

"Путін йде настільки далеко, наскільки йому дозволяють. Друге - не довіряйте Путіну. Він у переговорах ніколи не дотримував свого слова. Він розуміє тільки силу, нашу силу. Тому сила української армії, єдність українського суспільства та народу, сильна коаліція у світі, яка підтримує Україну та єдність, точно зупинить Путіна", - заявив Порошенко.

На його думку, чим більше буде зброї в Україні, тим коротшим буде шлях до миру. Іншого шляху не існує, шлях компромісу Путін не розуміє.

"Час дипломатії закінчується, і тепер найкращий дипломат українські Збройні сили, які підтримуються союзниками. У цій ситуації нам точно потрібні німецькі танки, німецька амуніція, ми дуже дякуємо за німецьку артилерію. Будь ласка, допоможіть нам врятувати вас, допоможіть нам і Європі. Допоможіть нам виконувати нашу спільну роботу. І даючи Україні танки, підтримуючи українські Збройні сили, допомагаючи Україні, ви інвестуєте у власну безпеку", - додав Порошенко.

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Петро Порошенко