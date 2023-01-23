Порошенко закликав НАТО пришвидшити розгляд заявки України на членство в альянсі
Пʼятий президент Петро Порошенко під час засідання Міжпарламентської ради Україна-НАТО за участі генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга в Брюсселі закликав пришвидшити розгляд заявки України на членство в Альянсі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенко у Facebook.
"Наша держава перетворилася в надміцний надійний щит захисту союзників від варварства росії та за останній рік вже на полі бою довела свою готовність до членства в Альянсі", - заявив Порошенко.
За його словами, він звернув увагу генерального секретаря НАТО на необхідність пришвидшення розгляду офіційної заяви України щодо приєднання до альянсу.
"Без України цей трансатлантичний проект так і не буде завершеним. Водночас з Україною НАТО стане і сильнішим, і безпечнішим, і авторитетнішим не лише в регіоні, а й у світі", - переконаний Порошенко.
Він зазначає: в Україні розраховують на стратегічну делекоглядність та справді амбітні рішення під час чергового саміту НАТО у Вільнюсі цього року.
"Також ми говорили про постачання бронетехніки та винищувачів для ЗСУ. Наголосив, що нове наступальне озброєння має бути поставлене для ЗСУ в січні-лютому, перш ніж росія використає нову хвилю мобілізації", - пише Порошенко.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Бундесвер розпочне переміщення перших двох із трьох обіцяних ескадрилій зенітно-ракетних комплексів Patriot з Німеччини до Польщі для захисту повітряного простору Польщі та зміцнення східного флангу НАТО.
Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр пообіцяв Україні подальшу військову підтримку та попередив нового міністра оборони, що Збройні сили Німеччини мають знову стати здатними захищати країну.
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