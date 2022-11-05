UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Порошенко закликав лідерів світових держав скасувати запрошення Путіна на саміт G20

Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Юлія Бойко

Пʼятий президент Петро Порошенко закликав лідерів світових держав скасувати запрошення Володимира Путіна на саміт "Великої двадцятки", який відбудеться в Індонезії на острові Балі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка в ефірі британського Sky News.

"Моє звернення до всього світу, і особливо до G7 та G20. Я думаю, що країнам G20 слід відкликати запрошення Путіна відвідати Балі. Тому що поки він буде розслаблятися на Балі, саме в той час українці, мирні жителі будуть гинути, будуть вбиті російськими військами", - заявив Порошенко.

На його думку, місце Путіна має бути не на Балі. Путін має бути в Гаазі, а суд має посадити його за ґрати.

"І це має бути спільна позиція країн Великої двадцятки, серед яких, до речі, Китай та Індія, тому що їхня роль зараз надзвичайно важлива для припинення війни", - вважає Порошенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що президент України Володимир Зеленський не братиме участь у саміті "Великої двадцятки", якщо там буде російський диктатор Володимир Путін.

Зазначимо, що саміт G20 пройде цього року на Балі, він розпочнеться вже 15 листопада.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Петро ПорошенкоВолодимир Путін