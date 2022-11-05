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Порошенко закликав лідерів світових держав скасувати запрошення Путіна на саміт G20

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Субота 05 листопада 2022 13:47
Порошенко закликав лідерів світових держав скасувати запрошення Путіна на саміт G20 Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Юлія Бойко

Пʼятий президент Петро Порошенко закликав лідерів світових держав скасувати запрошення Володимира Путіна на саміт "Великої двадцятки", який відбудеться в Індонезії на острові Балі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка в ефірі британського Sky News.

"Моє звернення до всього світу, і особливо до G7 та G20. Я думаю, що країнам G20 слід відкликати запрошення Путіна відвідати Балі. Тому що поки він буде розслаблятися на Балі, саме в той час українці, мирні жителі будуть гинути, будуть вбиті російськими військами", - заявив Порошенко.

На його думку, місце Путіна має бути не на Балі. Путін має бути в Гаазі, а суд має посадити його за ґрати.

"І це має бути спільна позиція країн Великої двадцятки, серед яких, до речі, Китай та Індія, тому що їхня роль зараз надзвичайно важлива для припинення війни", - вважає Порошенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що президент України Володимир Зеленський не братиме участь у саміті "Великої двадцятки", якщо там буде російський диктатор Володимир Путін.

Зазначимо, що саміт G20 пройде цього року на Балі, він розпочнеться вже 15 листопада.

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