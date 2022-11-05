Порошенко призвал лидеров мировых государств отменить приглашение Путина на саммит G20
Пятый президент Петр Порошенко призвал лидеров мировых государств отменить приглашение Владимира Путина на саммит "Большой двадцатки", который состоится в Индонезии на острове Бали.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в эфире британского Sky News.
"Мое обращение ко всему миру, и особенно к G7 и G20. Я думаю, что странам G20 следует отозвать приглашение Путина посетить Бали. Потому что пока он будет расслабляться на Бали, именно в то время украинцы, мирные жители будут гибнуть, будут убиты российскими войсками", - заявил Порошенко.
По его мнению, место Путина должно быть не на Бали. Путин должен быть в Гааге, а суд должен посадить его за решетку.
"И это должна быть общая позиция стран Большой двадцатки, среди которых, кстати, Китай и Индия, потому что их роль сейчас очень важна для прекращения войны", - считает Порошенко.
Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский не будет участвовать в саммите "Большой двадцатки", если там будет российский диктатор Владимир Путин.
Отметим, что саммит G20 пройдет на Бали в этом году, он начнется уже 15 ноября.
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