Порошенко призвал лидеров мировых государств отменить приглашение Путина на саммит G20

Пятый президент Петр Порошенко призвал лидеров мировых государств отменить приглашение Владимира Путина на саммит "Большой двадцатки", который состоится в Индонезии на острове Бали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в эфире британского Sky News.

"Мое обращение ко всему миру, и особенно к G7 и G20. Я думаю, что странам G20 следует отозвать приглашение Путина посетить Бали. Потому что пока он будет расслабляться на Бали, именно в то время украинцы, мирные жители будут гибнуть, будут убиты российскими войсками", - заявил Порошенко.

По его мнению, место Путина должно быть не на Бали. Путин должен быть в Гааге, а суд должен посадить его за решетку.

"И это должна быть общая позиция стран Большой двадцатки, среди которых, кстати, Китай и Индия, потому что их роль сейчас очень важна для прекращения войны", - считает Порошенко.