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Порошенко призвал лидеров мировых государств отменить приглашение Путина на саммит G20

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Суббота 05 ноября 2022 13:47
Порошенко призвал лидеров мировых государств отменить приглашение Путина на саммит G20 Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Юлия Бойко

Пятый президент Петр Порошенко призвал лидеров мировых государств отменить приглашение Владимира Путина на саммит "Большой двадцатки", который состоится в Индонезии на острове Бали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в эфире британского Sky News.

"Мое обращение ко всему миру, и особенно к G7 и G20. Я думаю, что странам G20 следует отозвать приглашение Путина посетить Бали. Потому что пока он будет расслабляться на Бали, именно в то время украинцы, мирные жители будут гибнуть, будут убиты российскими войсками", - заявил Порошенко.

По его мнению, место Путина должно быть не на Бали. Путин должен быть в Гааге, а суд должен посадить его за решетку.

"И это должна быть общая позиция стран Большой двадцатки, среди которых, кстати, Китай и Индия, потому что их роль сейчас очень важна для прекращения войны", - считает Порошенко.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский не будет участвовать в саммите "Большой двадцатки", если там будет российский диктатор Владимир Путин.

Отметим, что саммит G20 пройдет на Бали в этом году, он начнется уже 15 ноября.

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Петр Порошенко Владимир Путин
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