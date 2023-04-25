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Порошенко закликав не блокувати аграрний експорт, який наповнює бюджет України

Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Сергей Новиков

Пʼятий президент Петро Порошенко закликав розблокувати експорт сільськогосподарської продукції з України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка під час виступу на Європейському економічному конгресі в Польщі.

"Україні потрібна фінансова підтримка - і я хочу звернути вашу увагу, йдеться не про відбудову. Ще надто рано. Ви повинні спрямувати гроші на зброю чи на те, щоб забезпечити Україні виживання. Чому? Тому що Україна втратила 45% своєї економіки. Через атаки на критичну інфраструктуру ми втратили 50% нашої енергетики, 79% нашої металургійної галузі. І зараз аграрний сектор забезпечує Україні більш як 60% нашого експорту. Можете собі уявити, що станеться з економікою України, з робочими місцями, українським бюджетом, українським бізнесом, якщо зупинити і обмежити український аграрний сектор", - заявив Порошенко.

Під час зустрічі з комісаром ЄС з питань бюджету Йоганнесом Ганом Порошенко також закликав Євросоюз терміново скасувати обмеження на експорт сільгосппродукції з України.

"Висловив стурбованість розвитком подій щодо незаконного запровадження кількома сусідніми державами-членами ЄС заборони на імпорт української сільськогосподарської продукції. Я наголосив на важливості негайного відновлення та продовження режиму лібералізації торгівлі та українського експорту до ЄС в умовах війни", - додав Порошенко.

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Петро Порошенко