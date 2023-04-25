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Порошенко призвал не блокировать аграрный экспорт, наполняющий бюджет Украины

Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Сергей Новиков

Пятый президент Петр Порошенко призвал разблокировать экспорт сельскохозяйственной продукции из Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко, выступая на Европейском экономическом конгрессе в Польше.

"Украине нужна финансовая поддержка - и я хочу обратить ваше внимание, речь не о восстановлении. Еще слишком рано. Вы должны направить деньги на оружие или на то, чтобы обеспечить Украине выживание. Почему? Потому что Украина потеряла 45% своей экономики. Из-за атаки на критическую инфраструктуру мы потеряли 50% нашей энергетики, 79% нашей металлургической отрасли. И сейчас аграрный сектор обеспечивает Украине более 60% нашего экспорта. Можете представить, что произойдет с экономикой Украины, с рабочими местами, украинским бюджетом, украинским бизнесом, если остановить и ограничить украинский аграрный сектор", - заявил Порошенко.

Во время встречи с комиссаром ЕС по бюджету Йоханнесом Ганом Порошенко также призвал Евросоюз срочно отменить ограничения на экспорт сельхозпродукции из Украины.

"Выразил обеспокоенность развитием событий по незаконному введению несколькими соседними государствами-членами ЕС запрета на импорт украинской сельскохозяйственной продукции. Я отметил важность немедленного возобновления и продления режима либерализации торговли и украинского экспорта в ЕС в условиях войны", - добавил Порошенко.

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Петр Порошенко