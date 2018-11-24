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Порошенко задекларировал 60 млн гривен дивидендов

Новости » Политика    24.11.2018 - 00:52
Порошенко задекларировал 60 млн гривен дивидендов
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Средства на счета президента поступили от инвестиционного фонда "Прайм Эссетс Кэпитал"

Президент Украины Петр Порошенко задекларировал 50 млн и 10 млн гривен дивидендов от ПАО "Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд "Прайм Эссетс Кэпитал". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Единый реестр деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства.

В реестре появилось два новых сообщения о существенных изменениях в имуществе Порошенко - одно о доходе на сумму 50 млн грн, другое на 10 млн.

В пресс-службе президента Украины сообщили, что задекларированные суммы не связаны с ростом материального достатка - дивиденды не выплачивались в течение трех лет, когда средства направлялись на благотворительность, поддержку украинской армии и др.

Там также отметили, что из задекларированных 60 млн грн Порошенко оплатил все налоги, в том числе военный сбор.

Напомним, в начале ноября президент Украины Петр Порошенко задекларировал 1,3 млн гривен процентного дохода от вкладов в Международном инвестиционном банке (МИБ).

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