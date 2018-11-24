Порошенко задекларував 60 млн гривень дивідендів

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Кошти на рахунки президента надійшли від інвестиційного фонду "Прайм Ессетс Кепітал"

Президент України Петро Порошенко задекларував 50 млн і 10 млн гривень дивідендів від ПАТ "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "Прайм Ессетс Кепітал". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Єдиний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави.

У реєстрі з'явилося два нових повідомлення про суттєві зміни у майні Порошенка - одне про дохід на суму 50 млн грн, інше на 10 млн.

У прес-службі президента України повідомили, що задекларовані суми не пов'язані з ростом матеріального достатку - дивіденди не виплачувалися протягом трьох років, коли кошти спрямовувалися на доброчинність, підтримку української армії та ін.

Там також зазначили, що із задекларованих 60 млн грн Порошенко сплатив усі податки, в тому числі військовий збір.

Нагадаємо, на початку листопада президент України Петро Порошенко задекларував 1,3 млн гривень процентного доходу від вкладів у Міжнародному інвестиційному банку (МІБ).