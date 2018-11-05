Порошенко задекларировал 1,3 млн гривен дохода от вкладов в банке

Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Порошенко задекларировал свои доходы на общую сумму 1 353 532 гривен

Президент Украины Петр Порошенко задекларировал 1,3 млн гривен процентного дохода от вкладов в Международном инвестиционном банке (МИБ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующую декларацию главы государства, размещенную в реестре.

Так, доходы Порошенко за месяц составили 617 443 гривен, 329 303 гривен, 116 224 гривен, 193 708 гривен, 96 854 гривен. Таким образом Порошенко задекларировал свои доходы на общую сумму 1 353 532 гривен.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Порошенко задекларировал 16,3 млн гривен дохода за 2017 год. В частности, Порошенко указал в декларации Севастопольский морской завод, который в этом году незаконно перешел в "госсобственность России".

Кроме того, согласно декларации Порошенко в течение 2017 года он не получал дивидендов от предприятий, конечным бенефициаром которых он является. Свою долю в крупнейшем активе, корпорации "Рошен", Петр Порошенко передал в доверительную собственность "Ротшильд".

Отметим, в августе Порошенко задекларировал еще почти 32 млн гривен дивидендов от ПАО "ЗНКИФ "Прайм эссетс кэпитал".