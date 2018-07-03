Порошенко задекларировал более 1 млн гривен дохода от вкладов в банке

Порошенко указал доходы от вкладов в банке на общую сумму 1 068 457 гривен

Президент Украины Петр Порошенко задекларировал более 1 млн гривен дохода от вкладов в Международном инвестиционном банке (МИБ). Об этом свидетельствует соответствующая декларация главы государства, размещенная в реестре.

Так, Порошенко указал доходы от вкладов в банке на общую сумму 1 068 457 гривен: 105 310, 105 310,298 378, 559 459 гривень.

Напомним, ранее сообщалось, что за 2017 год Порошенко задекларировал 16,3 млн гривен дохода. Также глава государства указал в декларации Севастопольский морской завод, который в этом году незаконно перешел в "госсобственность России".

Отметим, в декларации за 2016 год Порошенко указывал почти 12,3 млн гривен дохода.