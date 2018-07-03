Порошенко задекларував понад 1 млн гривень доходу від вкладів в банку

Порошенко вказав доходи від вкладів в банку на загальну суму 1 068 457 гривень

Президент України Петро Порошенко задекларував понад 1 млн гривень доходу від вкладів у Міжнародному інвестиційному банку (МІБ). Про це свідчить відповідна декларація глави держави, розміщена в реєстрі.

Так, Порошенко вказав доходи від вкладів в банку на загальну суму 1 068 457 гривень: 105 310, 105 310, 298 378, 559 459 гривень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за 2017 рік Порошенко задекларував 16,3 млн гривень доходу. Також глава держави вказав у декларації Севастопольський морський завод, який в цьому році незаконно перейшов в "держвласність Росії".

Відзначимо, в декларації за 2016 рік він вказував майже 12,3 млн гривень доходу.