Порошенко задекларировал более 1,7 млн гривен компенсации от ВВС

Президент Украины Петр Порошенко задекларировал 1 млн 752 тыс. 392 гривен возмещения морального ущерба от британской телерадиовещательной корпорации ВВС. Об этом он указал в своей декларации.

Ранее Порошенко заявил, что ВВС выплатила ему первый транш компенсации за некорректный материал. В материале, который был опубликованный в мае 2018 года, говорилось, что адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн получил минимум 400 тыс. долларов за организацию встречи в Белом доме Трампа и Порошенко.

Источники в Киеве рассказали ВВС, что деньги были заплачены посредниками, якобы действующими в интересах Порошенко, хотя сам Коэн при этом не был зарегистрирован как лоббист в соответствии с американским законодательством.

После выхода статьи в Администрации президента Украины назвали изложенную в ней информацию ложью и клеветой. В частности, в АП заявили, что подобная дезинформация является частью кампании по дискредитации украинско-американских отношений.

Порошенко в марте 2019 года подал в суд на BBC. По результатам судебного заседания телерадиокомпания 28 марта принесла извинения и согласилась возместить убытки Порошенко.

Отметим, что материал удален с сайта ВВС.

Напомним, Порошенко задекларировал еще почти 3 млн гривен доходов в виде дивидендов и процентов по вкладам.

