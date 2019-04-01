Порошенко задекларировал почти 1,6 млрд гривен доходов за 2018

Президент Украины Петр Порошенко задекларировал за прошлый год доход в размере 1 миллиард 556 миллионов 273 тысяч гривен. Соответствующие данные указаны в его электронной декларации, опубликованной в Едином государственном реестре деклараций.

В частности, глава государства задекларировал 1,1 миллиарда гривен дивидендов от компании Rothschild Trust Schweiz AG (Швейцария), 400 миллионов гривен дивидендов от публичного акционерного общества "Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд "Прайм Эссетс Кэпитал".

Также 28,8 миллиона гривен дохода Порошенко составляет возвращение Министерством финансов стоимости приобретения облигаций внутреннего государственного займа и инвестиционной прибыли при погашении ОВГЗ, 21 миллион гривен - проценты от Международного инвестиционного банка (МИБ), 0,8 миллиона гривен дохода от отчуждения имущества. При этом указанный объем зарплаты президента составляет 336 тысяч гривен.

Кроме того, в декларации главы государства указаны 15 объектов недвижимости, включая земельный участок площадью 33,1 тыс. кв. м и четыре квартиры. Также задекларированы два автомобиля: Mercedes-Benz Vito 116 CDI 2010 года выпуска в собственности Порошенко и и Jaguar XF 3/2 Lv8 2008 года, которым владеет его жена Марина Порошенко.

Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко перед выборами задекларировал еще почти 40 млн гривен доходов.

Как писало РБК-Украина ранее, в начале марта Порошенко задекларировал 127 миллионов гривен доходов от "Прайм Эссетс Кэпитал" и "Международного инвестиционного банка". Отмечалось, в поданных в 2019 году декларациях общий доход составил 595 млн гривен, а в декларации, которая была подана 26 декабря 2018 года, сумма доходов Порошенко составляла 556,7 млн гривен.

Добавим, президент декларировал жилой дом в Киевской области, земельные участки, две квартиры в Киеве, еще одну в Виннице, недвижимость в Одессе, дачный дом, гараж, базу отдыха "Лебедь" в Одесской области, произведения искусства, мебель, часы, музыкальные инструменты, ювелирные изделия, элитные автомобили и ценные бумаги.