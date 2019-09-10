ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Порошенко вызывают в ГБР ради провокаций,- адвокат

Новости » Политика    10.09.2019 - 13:36
Порошенко вызывают в ГБР ради провокаций,- адвокат
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

У Порошенко прокомментировали вызов в ГБР

Спекуляции вокруг повесток, которые Государственное бюро расследований (ГБР) присылает Петру Порошенко, становятся все более "экзотическими способами". Об этом заявил адвокат Порошенко Игорь Головань, передает РБК-Украина со ссылкой на его блог.

По его мнению, спекуляции надоели всем, кроме агентов влияния государства-агрессора и руководителя ГБР Романа Трубы, который, "забыл о стыде и достоинстве".

"Петра Порошенко периодически вызывают в качестве свидетеля. Согласно закону, свидетель - физическое лицо, которому известны или могут быть известны обстоятельства, которые подлежат доказыванию во время уголовного производства, и который вызван для дачи показаний", - заявил адвокат.

По его словам, поскольку абсолютно все производства, которые Труба связывает с именем Порошенко, открыты при отсутствии события правонарушения, "на основе выдумок и лжи агентов влияния государства-агрессора, там нет обстоятельств, подлежащих доказыванию".

"Просто не о чем говорить. Поэтому не удивительно, что чиновники ГБР, прикрываясь "тайной следствия", скрывают бессмысленность и очевидную противоправность своих действий, боятся публично обнародовать содержание вопросов, которые их, вроде бы, волнуют", - отметил адвокат.

Сотрудник НАПК копировал личные данные из деклараций руководства ГБР и ГПУ У Порошенко опубликовали хронику освобождения украинских моряков
Новости Украины Порошенко ПетрГБР
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь