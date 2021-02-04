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У Порошенко выдвинули Сущенко кандидатом на довыборах в Раду по округу Скичко

Автор: РБК-Украина
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Новости Украины Порошенко ПетрРоман СущенкоЕвропейская солидарностьДовыборы в Раду