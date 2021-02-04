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У Порошенка висунули Сущенка кандидатом на довиборах в Раду на окрузі Скічко

Автор: РБК-Україна
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Новини України Порошенко ПетроРоман СущенкоЄвропейська солідарністьДовибори в Раду