Порошенко: после выборов президента пророссийская "пятая колонна" активизировалась

Фото: Петр Порошенко (из открытых источников)

"Пятая колонна" активизировала усилия для реванша, отметил Порошенко

После президентских выборов пророссийская "пятая колонна" активизировала усилия для реванша, разрушения фундамента украинской государственности, построенной за пять последних лет, и капитуляции Украины перед агрессором. Об этом заявил Петр Порошенко, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".

"Сейчас главная цель коллаборантов – проползти в украинский парламент, чтобы оттуда воплощать приказы Кремля. Мы сегодня можем твердо отметить, что ни с Оппоплатформой, ни с Оппоблоком мы в одной коалиции не будем. А где мы будем – определит коалиционное соглашение и четкие взаимные обязательства", – подчеркнул Порошенко.

Порошенко отметил, что главная цель сторонников Кремля – продвигать интересы страны-агрессора внутри Украины. Однако предыдущий опыт доказывает – любое сотрудничество с Россией используется Кремлем как инструмент давления и шантажа.

"Изменения, которые сегодня пытается продавить Оппозиционная платформа или Оппозиционный блок – это не украинские интересы, это интерес России. О чем они ездят договариваться в Москву? Они ездят договариваться о газе – наиболее коррумпированный товар. Я горжусь тем, что по моей директиве была прекращена покупка газа в 2015 году и Украина перешла на европейский рынок газа. Ежегодно в октябре-ноябре Россия говорила об Украине, что Украина якобы ворует газ. Ежегодно в декабре Россия угрожала перекрыть газ. Россия до 2014 года перекрывала поставки, начиная от украинских труб – заканчивая украинским металлом, начиная от украинского сахара – заканчивая украинским спиртом, молочными продуктами, сыром и другими товарами. Что это было? Это было эмбарго. Это были инструменты экономического давления на суверенное независимое государство. Как сейчас происходит с рынком Европейского Союза? Двери открыты. С 25% мы достигли сегодня 43% и точно будет 50%, и никто Украину там трогать не будет! Это наш национальный интерес", – подчеркнул Порошенко.