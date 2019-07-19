Порошенко: після виборів президента проросійська "п’ята колона" активізувалась

Фото: Петро Порошенко (з відкритих джерел)

"П’ята колона" активізувала зусилля для реваншу, зазначив Порошенко

Після президентських виборів проросійська "п’ята колона" активізувала зусилля для реваншу, руйнування фундаменту української державності, збудованої за п’ять останніх років, і капітуляції України перед агресором. Про це заявив Петро Порошенко, передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Європейської солідарності".

"Наразі головна мета колаборантів – проповзти до українського парламенту, щоб звідти втілювати накази Кремля. Ми сьогодні можемо твердо наголосити, що ні з Опоплатформою, ні з Опоблоком ми в одній коаліції не будемо. А де ми будемо – визначить коаліційна угода і чіткі взаємні зобов’язання", – наголосив Порошенко.

Порошенко зауважив, що головна мета прибічників Кремля – просувати інтереси країни-агресора всередині України. Однак попередній досвід доводить – будь-яка співпраця з Росією використовується Кремлем як інструмент тиску та шантажу.

"Зміни, які сьогодні намагається протиснути Опозиційна платформа чи Опозиційний блок – це не українські інтереси, це інтерес Росії. Про що вони їздять домовлятися в Москву? Вони їздять домовлятися про газ – найбільш корумпований товар. Я пишаюся тим, що за моєю директивою була припинена купівля газу в 2015 році і Україна перейшла на європейський ринок газу. Щороку у жовтні-листопаді Росія говорила про Україну, нібито Україна краде газ. Щороку у грудні Росія погрожувала перекрити газ. Росія до 2014 року перекривала поставки, починаючи від українських труб – закінчуючи українським металом, починаючи від українського цукру – закінчуючи українським спиртом, молочними продуктами, сиром та іншими товарами. Що це було? Це було ембарго. Це були інструменти економічного тиску на суверенну незалежну державу. Як зараз відбувається з ринком Європейського Союзу? Двері відкриті. З 25% ми досягли сьогодні 43% і точно буде 50%, і ніхто Україну там чіпати не буде! Це наш національний інтерес", – наголосив Порошенко.