Порошенко надав чинності рішенню РНБО про розширення санкцій проти Росії

До санкційного списку потрапили члени Центрвиборчкому та кількох політичних партій РФ

Президент України Петро Порошенко у четвер, 21 червня, підписав указ №176/2018 про надання чинності рішенню Ради національної безпеки і оборони "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". Відповідний документ опублікований на сайті глави держави.

"Застосувати персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) до окремих фізичних і юридичних осіб та внести зміни до санкцій, застосованих відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 травня 2018 року", - зокрема йдеться в рішенні РНБО, затвердженому Порошенком.

Згідно з додатками до рішення, санкції зокрема запроваджуються проти членів кількох російських політичних партій, серед яких - "Единая Россия", КПРФ та ЛДПР.

Також запроваджено санкції проти голови Центральної виборчої комісії Россії Елли Памфілової та її заступника, а також члени "Виборчої комісії Республіки Крим".

Крім того, у доповненому українському санкційному списку опинилися російські бізнесмени Аркадій та Борис Ротенберги.

Проти зазначених у санкційному списку осіб запроваджується "блокування активів, запобігання виведенню капіталів за межі України та інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом".

Нагадаємо, 18 червня у Верховну раду було внесено постанову про запровадження Україною санкцій проти 50 громадян Росії.