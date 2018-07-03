Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Порошенко и Вучич проводят переговоры в формате "тет-а-тет"

НовостиПолитика    03.07.2018 - 11:48
Фото: Петр Порошенко и Александр Вучич (twitter.com/STsegolko)
Фото: Петр Порошенко и Александр Вучич (twitter.com/STsegolko)

Также запланированы переговоры делегаций

Президент Украины Петро Порошенко и президент Сербии Александр Вучич проводят переговоры "с глазу на глаз". Об этом сообщил в Twitter пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко.

"Президенты Украины и Сербии ведут переговоры "с глазу на глаз", - сообщил он.

Позже запланированы переговоры делегаций и встреча Порошенко и Вучича с представителями СМИ, передают в Администрации президента Украины.

Напомним, Порошенко сегодня, 3 июля 2018 года, начал официальный визит в Сербию.

Согласно программе визита, Порошенко проведет ряд встреч с руководителями страны. В частности, предусмотрены встречи с Вучичем, премьер-министром Анной Брнабич, председателем Народной Скупщины Майей Гойкович. Также Порошенко и Вучич откроют украинско-сербский бизнес-форум.

Порошенко начал официальный визит в Сербию Порошенко предлагает нардепам направить предложения по изменениям в Конституцию в комиссию при президенте
Теги публикации: Порошенко Петр, Сербия  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"Люди потеряли способность мыслить": Бабченко жестко раскритиковал россиян после победы РФ на ЧМ-2018
"Спорт и есть политика": Притула жестко высказался об отношении к ЧМ-2018
"Они среди нас": Приходько показала поддержку "ДНР" в Днепре (видео)
Уляна Супрун рассказала, как обезопасить себя от подделок при покупке лекарств
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь