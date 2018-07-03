Порошенко и Вучич проводят переговоры в формате "тет-а-тет"

Также запланированы переговоры делегаций

Президент Украины Петро Порошенко и президент Сербии Александр Вучич проводят переговоры "с глазу на глаз". Об этом сообщил в Twitter пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко.

"Президенты Украины и Сербии ведут переговоры "с глазу на глаз", - сообщил он.

Позже запланированы переговоры делегаций и встреча Порошенко и Вучича с представителями СМИ, передают в Администрации президента Украины.

Напомним, Порошенко сегодня, 3 июля 2018 года, начал официальный визит в Сербию.

Согласно программе визита, Порошенко проведет ряд встреч с руководителями страны. В частности, предусмотрены встречи с Вучичем, премьер-министром Анной Брнабич, председателем Народной Скупщины Майей Гойкович. Также Порошенко и Вучич откроют украинско-сербский бизнес-форум.