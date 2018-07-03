Порошенко і Вучич проводять переговори у форматі "тет-а-тет"

Також заплановані переговори делегацій
Президент України Петро Порошенко і президент Сербії Олександр Вучич проводять переговори "віч-на-віч". Про це повідомив в Twitter прес-секретар президента України Святослав Цеголко.
"Президенти України і Сербії ведуть переговори "віч-на-віч", - повідомив він.
Пізніше заплановані переговори делегацій і зустріч Порошенка і Вучича з представниками ЗМІ, передають в Адміністрації президента України.
Нагадаємо, Порошенко сьогодні, 3 липня 2018 року, розпочав офіційний візит до Сербії.
Згідно з програмою візиту, Порошенко проведе ряд зустрічей з керівниками країни. Зокрема, передбачено зустрічі з Вучичем, прем'єр-міністром Анною Брнабич, головою Народної Скупщини Майєю Гойкович. Також Порошенко і Вучич відкриють українсько-сербський бізнес-форум.