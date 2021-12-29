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Порошенко во втором туре догнал Зеленского, - опрос

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Киев, Среда 29 декабря 2021 13:34
Порошенко во втором туре догнал Зеленского, - опрос Фото: Владимир Зеленский и Петр Порошенко (коллаж РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Пятый президент Петр Порошенко во втором туре президентских выборов побеждает действующего президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные социологов, обнародованные во время пресс-конференции "Новогодние надежды и неожиданности: с какими чувствами и мыслями украинцы провожают старый и встречают Новый год".

Если бы в ближайшее время проходили президентские выборы, в первом туре Владимир Зеленский получил бы 17,5% всех опрошенных или 24% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать. За Петра Порошенко готовы голосовать соответственно 11% и 16% опрошенных.

Во втором туре Петр Порошенко обходит Владимира Зеленского. За Петра Порошенко готовы голосовать 50,1% голосов тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать, "за" Владимира Зеленского 49,9%.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова совместно с Фондом "Демократические инициативы" имени И. Кучерива с 17 по 22 декабря 2021 года методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Были опрошены 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Как известно, во втором туре президентских выборов в 2019 году Владимир Зеленский набрал 73%, Петр Порошенко - 24%.

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