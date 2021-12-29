Порошенко во втором туре догнал Зеленского, - опрос

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные социологов, обнародованные во время пресс-конференции "Новогодние надежды и неожиданности: с какими чувствами и мыслями украинцы провожают старый и встречают Новый год".

Если бы в ближайшее время проходили президентские выборы, в первом туре Владимир Зеленский получил бы 17,5% всех опрошенных или 24% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать. За Петра Порошенко готовы голосовать соответственно 11% и 16% опрошенных.

Во втором туре Петр Порошенко обходит Владимира Зеленского. За Петра Порошенко готовы голосовать 50,1% голосов тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать, "за" Владимира Зеленского 49,9%.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова совместно с Фондом "Демократические инициативы" имени И. Кучерива с 17 по 22 декабря 2021 года методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Были опрошены 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.