Порошенко: ВСУ нуждается в оборонном оружии от международных партнеров для отпора путинского нашествия

Он отметил важность в условиях угрозы российского вторжения поддержки Украины партнерами и отметил, что говорил об этом во время всех международных встреч, во время выступления на Международном форуме безопасности в Галифаксе, и во время встреч на Киевском международном форуме.

"Позиция номер один - оказание Украине помощи в виде снабжения оружием безопасности, которое значительно повысит боевые способности украинских Вооруженных Сил, - сказал Петр Порошенко. - Украина не просит, чтобы НАТОвские солдаты воевали за ее суверенитет. У нас есть одни из лучших в мире Сил, которые способны дать отпор, но для повышения эффективности наших Вооруженных Сил и для повышения цены, которую заплатит Путин, когда это решение может остановить Путина от этого ужасного решения, мы должны восстановить что-то вроде программы оборонной помощи Украине под условным названием "ленд -лиз 2".

Порошенко отметил, что речь не идет о получении материально-бытовой помощи в виде пищевых наборов, одежды или зимнего горючего.

"Мы нуждаемся в высокоэффективном самом современном оружии в виде систем противовоздушной обороны, систем радиоэлектронной разведки и препятствования, контрбатарейных систем, ударных дронов и других позиций, которые остановят агрессора от принятия ужасного решения", - резюмирует Петр Порошенко.