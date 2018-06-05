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Порошенко встретится с наследным принцем Княжества Лихтенштейн

НовостиПолитика    05.06.2018 - 13:48
Коллаж РБК-Украина
Коллаж РБК-Украина

Встреча состоится завтра, 6 июня

Завтра, 6 июня 2018 года, состоится встреча президента Украины Петра Порошенко с наследным принцем Княжества Лихтенштейн Алоизом, который находится в Украине с официальным визитом по приглашению главы государства. Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Во время переговоров будут обсуждены вопросы активизации украинско-лихтенштейнского политического диалога, поддержки Лихтенштейном суверенитета и территориальной целостности Украины, а также интенсификации торгово-экономического сотрудничества с учетом возможностей свободной торговли в рамках Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ)", - говорится в сообщении

Отмечается, что этот визит станет первым визитом высокого представителя Лихтенштейна со времени установления дипломатических отношений между обоими государствами. Наследный принц также посетит г. Львов.

Напомним, ранее сегодня сообщалось, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман посетит Данию 26-27 июня.

9 июня стартует вторая межпарламентская конференция на тему: "Украина, Грузия и Молдова" Кислица принял копии Верительных грамот от новоназначенного посла Марокко в Украине
Теги публикации: дипломатические отношения, Лихтенштейн  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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