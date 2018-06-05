Порошенко зустрінеться зі спадкоємним принцом Князівства Ліхтенштейн

Зустріч відбудеться завтра, 6 червня

Завтра, 6 червня 2018 року, відбудеться зустріч президента України Петра Порошенка зі спадкоємним принцом Князівства Ліхтенштейн Алоїзом, який перебуває в Україні з офіційним візитом на запрошення глави держави. Про це повідомляє прес-служба президента.

"Під час переговорів будуть обговорені питання активізації українсько-ліхтенштейнського політичного діалогу, підтримки Ліхтенштейном суверенітету та територіальної цілісності України, а також інтенсифікації торговельно-економічної співпраці з урахуванням можливостей вільної торгівлі в рамках Європейської асоціації вільної торгівлі (ЄАВТ)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що цей візит стане першим візитом високого представника Ліхтенштейну з часу встановлення дипломатичних відносин між обома державами. Спадкоємний принц також відвідає м. Львів.

Нагадаємо, раніше сьогодні повідомлялося, що прем'єр-міністр України Володимир Гройсман відвідає Данію 26-27 червня.