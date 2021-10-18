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Порошенко встретился с Временным поверенным в делах США в Украине

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Киев, Понедельник 18 октября 2021 16:57
Порошенко встретился с Временным поверенным в делах США в Украине Фото: Петр Порошенко и Кристина Квин (eurosolidarity.org)
Автор: Наталия Гурковская

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко встретился с Временным поверенным в делах США в Украине Кристиной Квин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт "Европейской солидарности".

Стороны обсудили дальнейшую помощь со стороны США в противодействии продолжающейся агрессии России против Украины.

Подчеркнута важность укрепления международного единства и солидарности с Украиной для обеспечения деоккупации Донбасса и Крыма.

Значительное внимание было уделено состоянию реформ в Украине, в частности в сфере верховенства права и правосудия, корпоративного управления и устойчивости институтов государства.

Отмечено, что эффективная борьба с коррупцией должна оставаться среди неоспоримых приоритетов Украины и происходить через правовой и юридически обоснованный способ.

Отдельное внимание стороны уделили проблематике обеспечения энергетической безопасности Украины в контексте попыток Кремля использовать газ как политическое оружие.

Петр Порошенко выразил благодарность за неизменную солидарность с Украиной на основе двухпартийной поддержки США.

Как сообщалось, лидер "Европейской солидарности", пятый президент Украины Петр Порошенко встретился с главой Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Маргаретой Седерфельт. Петр Порошенко поздравил Маргарету Седерфельт с избранием на высокий пост главы ПА ОБСЕ и пожелал успехов в деле обеспечения мира, безопасности и стабильности в регионе ответственности Организации.

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