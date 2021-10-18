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Порошенко зустрівся з Тимчасовою повіреною у справах США в Україні

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Київ, Понеділок 18 жовтня 2021 16:57
Порошенко зустрівся з Тимчасовою повіреною у справах США в Україні Foto: Petr Poroshenko i Kristina Kvin (eurosolidarity.org) 57 / 5000 Результаты перевода Фото: Петро Порошенко і Крістіна Квін (eurosolidarity.org)
Автор: Наталія Гурковська

П’ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко зустрівся з Тимчасовою повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт "Європейської солідарності".

Сторони обговорили подальшу допомогу з боку США у протидії триваючій агресії Росії проти України.

Наголошено на важливості зміцнення міжнародної єдності та солідарності з Україною для забезпечення деокупації Донбасу та Криму.

Значну увагу було приділено стану реформ в Україні, зокрема у сфері верховенства права і правосуддя, корпоративного управління та стійкості інститутів держави.

Наголошено на тому, що ефективна боротьба з корупцією має залишатися серед незаперечних пріоритетів України та відбуватися у правовий і юридично обгрунтований спосіб.

Окрему увагу сторони приділили проблематиці забезпечення енергетичної безпеки України в контексті спроб Кремля використовувати газ як політичну зброю.

Петро Порошенко висловив вдячність за незмінну солідарність з Україною на засадах двопартійної підтримки США.

Як повідомлялось, лідер "Європейської солідарності", п’ятий президент України Петро Порошенко зустрівся з главою Парламентської Асамблеї ОБСЄ Маргаретою Седерфельт. Петро Порошенко привітав Маргарету Седерфельт з обранням на високу посаду очільника ПА ОБСЄ та побажав успіхів у справі забезпечення миру, безпеки і стабільності в регіоні відповідальності Організації.

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Петро Порошенко
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