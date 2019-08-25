Порошенко встретился с Волкером

Председатель "Европейской солидарности", пятый президент Украины Петр Порошенко встретился со специальным представителем США по Украине Куртом Волкером. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу партии ЕС.

Порошенко поблагодарил за неизменную и твердую поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов в вопросе восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, а также заявил о преждевременности и ошибочности разговоров о приглашении России к участию во встречах стран группы Большой семерки.

Глава "Европейской солидарности" подчеркнул важность введения миротворческого контингента ООН на оккупированную часть Донбасса и продолжения военно-технического сотрудничества Украины с США для прекращения российской агрессии.

Во время встречи Порошенко и Волкер подчеркнули необходимость освобождения украинских заложников Кремля, в частности Романа Сущенко и Олега Сенцова и 24-х пленных украинских моряков.

Собеседники обсудили продолжение давления на Россию путем дальнейшего укрепления санкций, в частности "азовского пакета".

Также политики высказали предостережение против последних решений с признаками "политически мотивированных преследований", которые могут иметь негативные международные последствия для Украины. Также они отметили необходимость защиты свободы слова в Украине в условиях давления на них.