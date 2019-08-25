Порошенко зустрівся з Волкером

Голова "Європейської солідарності", п’ятий президент України Петро Порошенко зустрівся зі спеціальним представником США по Україні Куртом Волкером. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу партії ЄС.

Порошенко подякував за незмінну і тверду підтримку України з боку Сполучених Штатів у питанні відновлення суверенітету і територіальної цілісності України, а також наголосив на передчасності та хибності розмов про запрошення Росії до участі у зустрічах країн групи Великої сімки.

Голова "Європейської солідарності" підкреслив важливість введення миротворчого контингенту ООН на окуповану частину Донбасу та продовження військово-технічної співпраці України зі США для припинення російської агресії.

Під час зустрічі Порошенко і Волкер наголосили на необхідності звільнення українських заручників Кремля, зокрема Романа Сущенка і Олега Сенцова та 24-х полонених українських моряків.

Співрозмовники обговорили продовження тиску на Росію шляхом подальшого зміцнення санкцій, зокрема "азовського пакету".

Також політики висловили застереження проти останніх рішень з ознаками "політично-вмотивованих переслідувань", які можуть мати негативні міжнародні наслідки для України та відзначено необхідність захисту свободи слова в Україні в умовах тиску на них.