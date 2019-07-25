Порошенко встретился с Волкером

Председатель партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко встретился с делегацией США во главе со специальным представителем США по Украине Куртом Волкером. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЕС.

Спецпредставитель США отметил, что последние пять лет были самыми продуктивными за все годы независимости как для развития государства, так и для укрепления партнерства между Украиной и Соединенными Штатами.

Порошенко отметил твердую поддержку Вашингтона в вопросе восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины и противодействия агрессии России. Как председатель "Европейской солидарности" он заверил, что его партия будет и впредь защищать национальные интересы Украины.

Порошенко осудил продолжающееся невыполнение Россией приказа Международного трибунала по морскому праву с требованием немедленно освободить 24 украинских моряков и вернуть Украине три военных корабля. Это подтверждает необходимость дальнейшего давления на Москву через принятие "азовского пакета" санкций, убежден политик.

Стороны скоординировали шаги по противодействию строительству "Северного потока 2".

Порошенко призвал использовать возможность декабрьского саммита НАТО в Лондоне для предметной дискуссии относительно предоставления Украине ПДЧ.

"Наше государство де-факто играет роль восточного форпоста НАТО и трансатлантического мира, и это является важным аргументом в пользу соответствующих дискуссии и решения", - отметил он.

Отдельно был обсужден вопрос предоставления Украине статуса главного союзника США вне НАТО.

Лидер ЕС обратил внимание Волкера на растущую угрозу "российского капитала" в украинских медиа. Порошенко также отметил необходимость защиты свободы СМИ в Украине в условиях "давления на них со стороны новой власти".

Во время встречи были также обсуждены вопросы продолжения консолидированных усилий в воплощении необходимых реформ в Украине, прежде всего в борьбе с коррупцией.

Порошенко также высказал предостережение против последних решений с признаками политически-мотивированных преследований, которые могут иметь негативные международные последствия для Украины.