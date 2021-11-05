Порошенко встретился с Павловским после освобождения из-под стражи

Встреча, в которой также приняли участие руководитель штаба "ЕС" Александр Турчинов, народные депутаты Ирина Геращенко и Ростислав Павленко, получилась очень эмоциональной.

"Для меня, для всей нашей команды сегодня это огромный праздник. Это небольшой шаг к восстановлению справедливости. Это очень нехорошо, когда украинские герои, которые с первых дней войны, и имея за спиной 38 календарей, которых боятся враги, против которых Путин открывает уголовные дела, которые держали оборону, сегодня оказались незащищенными от произвола власти, которая имеет целью только политические преследования", - говорит Петр Порошенко.

По его словам, остаться в стороне было невозможно.

"Я очень обрадовался, когда "Дело общин" как общественная организация, "Братья по оружию" как ветеранская организация, "Европейская Солидарность" и наша фракция как политическая организация - не остались равнодушными все. Несколько дней назад Александр Валентинович подходит ко мне и говорит: "Я хочу, чтобы вы знали, я перечислил 100 тыс. грн на генерала Павловского. Почти 6,3 тыс. украинцев кто сколько мог - как в библейской притче вдова, которая дает лепту, мельчайшую монету, но стоит она больше, чем горы золота", - отмечает пятый президент.

Порошенко напомнил, как вместе с Павловским был на "передке".

"Мы с вами знаем, что такое защищать, что такое отвоевывать земли. Что такое освободить две трети оккупированного Донбасса. И в самые тяжелые времена по всей линии фронта, особенно в Мариуполе. Генерал Павловский навсегда внес свое имя в военную историю побед Украины" , - убежден Петр Порошенко.

Обращаясь к жене генерала Ольге Павловской, политик признался, что вчера очень долго не мог заснуть после их разговора.

"Когда я сказал, что все, мы закрываем счет. И с утра наши активисты общественных организаций, ветераны будут под судом, будут под казначейством, будут под банком. И в конце концов будут под Лукьяновкой для того, чтобы встретить своего героя. Итак, добро пожаловать домой, господин генерал", - сказал Порошенко.

Александр Турчинов поблагодарил супругу генерала Ольгу Павловскую за мужество и выдержку в течение этих тяжелых месяцев.

"Ей нужно дать звание Героя. Она настолько боролась за вас. Настолько она стойко все это переносила. Это вызывает огромное уважение. И я убежден, что вы чувствовали. Не только поддержку своих друзей, но в первую очередь вашей жены. Я помню. Мариуполь. 14 год, когда действительно угроза над страной была смертельной. Вы тогда возглавляли оборону. И мы тогда отразили все наступления. Переломили ситуацию. Тогда было сложнее. А сейчас, я думаю, все станет на свои места. И победа будет за нами", - говорит Турчинов.

Генерал Павловский поблагодарил Порошенко и всех небезразличных украинцев за поддержку.

"Самое главное в этой ситуации - это поддержка. Поддержка боевых собратьев, друзей, руководства, которое, я считаю, к тому времени выдержало наибольшее нашествие. Как Российской Федерации, так и экономический кризис. Никто из них не поймет сегодня, как отстраивались вновь сложившиеся бригады де-факто из руин подняли Вооруженные силы. Подняли одну из составляющих сектора безопасности и обороны - это оборонно-промышленный комплекс и работали, не было сорвано ни одного ГОЗа за те годы, начиная с 2014 года, и за те копейки, которые были на то время в бюджете нашего государства, - вспоминает генерал Павловский.- Руководство государства - и вы лично, и Александр Валентинович, брали на себя ответственность, и поэтому у нас появилось к тому времени 264 образца вооружения и техники, которые мы приняли новейших. А они сегодня не могут их поставить на серию. Это просто бессмысленность, бестолковость и необученность.

По мнению Павловского, нужно быть патриотом Украины, прежде всего.

"Тогда оно получится. Я очень благодарен собратьям. Благодарен политической силе "Европейская солидарность". Я не хочу говорить, что это партия. Я хочу сказать, что это - сила. Потому что мы все равно победим. Мы победим этот позор, который они пишут в своих подозрениях. Позорно, бестолково писать на людей, для того, чтобы подорвать авторитет... Это мозгов просто не нужно иметь, - убежден Игорь Павловский.

В свою очередь, Порошенко подчеркнул, что у них это и не получилось.

"Потому что сегодня о вас знает вся страна весь мир и в вашу защиту поднялись простые люди. И это очень ценно. Нам не повезло с действующей властью. Нам не повезло с соседом Путиным. Но нам точно повезло с народом. И в этой ситуации я хочу сказать, что все равно правда с нами, Господь Бог с нами и украинский народ, который невозможно победить, - отмечает Петр Порошенко. - Потому что есть две дороги. Один путь - это давать ответный огонь. Одна дорога, это когда ты ищешь в глазах врага страх. А страх потому, что ты силен. И весь мир с тобой. Это путь наш с вами. А есть другой путь. Это когда ты на коленях ищешь в глазах Путина мир. Когда ты запрещаешь стрелять в ответ. Когда ты делаешь все возможное, чтобы ему понравиться. И это дорога прекращения существования государства. Я горжусь тем, что мы с вами сделали, развивая Вооруженные силы. И я хочу сказать, что ваш талант, ваш патриотизм, ваш профессионализм точно нужен Украине".

Генерал Павловский уверен, что уже поздно бояться.

"Сейчас ломать через колено украинский народ, а тем более тех людей, которые отдавали свою жизнь, и те семьи, которые отдавали свою жизнь, это невозможно", - убежден он.