Порошенко встретился в новом офисе с международными партнерами

Фото: встреча Порошенко с международными партнерами (facebook.com/petroporoshenko)

Порошенко встретился с американским сенатором и послом США в ЕС

Петр Порошенко провел встречи с международными партнерами в новом офисе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его страницу в Facebook.

"Переехал в прозрачный офис. Встретился с хорошими друзьями Украины – американским сенатором Рональдом Джонсоном и послом США в Евросоюзе Гордоном Сондландом", - написал Порошенко.

Как известно, вчера принял присягу новый президент Украины Владимир Зеленский. Петр Порошенко в один из последних дней своего президентства заявил, что вывел Украину в новую эру свободы и демократии в соответствии с европейскими стандартами. Самым большим своим достижением он назвал усиленную стабильность и способность сопротивления украинского общества.