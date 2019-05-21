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Порошенко зустрівся у новому офісі з міжнародними партнерами

Новини » Політика    21.05.2019 - 08:42
Порошенко зустрівся у новому офісі з міжнародними партнерами
Фото: зустріч Порошенка з міжнародними партнерами (facebook.com/petroporoshenko)

Порошенко зустрівся з американським сенатором і послом США в ЄС

Петро Порошенко провів зустрічі з міжнародними партнерами у новому офісі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його сторінку у Facebook.

"Переїхав до прозорого офісу. Зустрівся з добрими друзями України – американським сенатором Рональдом Джонсоном та послом США в Євросоюзі Гордоном Сондландом", - написав Порошенко.

Порошенко зустрівся у новому офісі з міжнародними партнерамиПорошенко зустрівся у новому офісі з міжнародними партнерами

Як відомо, вчора склав присягу новий президент України Володимир Зеленський. Петро Порошенко в один з останніх днів свого президенства заявив, що вивів Україну в нову еру свободи і демократії відповідно до європейських стандартів. Найбільшим своїм досягненням він назвав підсилену стабільність і здатність опору українського суспільства.

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