Порошенко: я горжусь 5 годами своего президентства

Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина, Виталий Носач)

За 5 лет в Украине провели больше реформ, чем за четверть века до этого, отметил Порошенко

Петр Порошенко заявил, что гордится 5 годами своего президентства. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эксклюзивное интервью Порошенко немецкому Welt.

"Я горжусь своими 5 годами президентства. В это время мы в Украине провели больше реформ, чем за четверть века до этого. И я этим горжусь, что защитил Украину от российской агрессии. Конечно, реформы иногда болезненны, и как политическое лицо нужно быть готовым, персональную цену за это платить. Я рассматриваю выборы, которые состоялись, не как поражение. И этим я больше всего горжусь, что получилось утвердить в Украине новую демократическую традицию", - заявил Порошенко.

Он отметил, что это были свободные и честные выборы. Порошенко убежден, что вывел Украину в новую эру свободы и демократии в соответствии с европейскими стандартами. Наибольшим своим достижением он назвал усиленную стабильность и способность сопротивления украинского общества.

"Мы начали с нуля и построили сильную украинскую армию. Мы достигли независимости украинской православной Церкви от Москвы и обеспечили защиту нашего украинского языка. Нельзя недооценивать энергетическую независимость от России, которой мы достигли. Так же система правосудия была реформирована, так же как и банковская система, которая сейчас работает на серьезной основе и гораздо лучше функционирует. Децентрализация – большой успех: 51 процент государственных расходов сейчас приходится на местные бюджеты, раньше было только 30. Благодаря нашей законодательной базе мы создали широкую, транспарентну антикоррупционную инфраструктуру, которая с созданием независимого Антикоррупционного суда будет полностью завершена. При назначении судей международные эксперты имеют право вето. И последнее – в начале моей каденции на посту президента ВВП сокращался на 15 процентов ежегодно. Сейчас есть рост в 3,4 процента. Инфляция составляла 45 процентов, в этом году она составляет всего лишь 6 процентов", - сказал Порошенко.

Больше всего Порошенко сожалеет о том, что война на Донбассе не была закончена, а украинская земля не была освобождена от оккупации.

"К сожалению, решение находится не в наших руках, и не в руках Брюсселя. Ключ лежит в Москве. Мы придерживаемся Минских договоренностей, Россия этого не делает. Вы только представьте себе, что все те реформы, о которых я рассказал, должны были проводиться в условиях войны, которая очень обременяет нашу экономику и общество", - сказал Порошенко.